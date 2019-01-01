مواجهات نارية في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي

ديربي النصر وديربي أبو ظبي ضمن المباريات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة في الإمارات عن مواجهات نارية ستجمع الأبرز منها فريقي الوحدة مع الجزيرة في ديربي أبو ظبي.

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وأجريت اليوم في دبي قرعة ثمن نهائي البطولة بمشاركة الفرق الـ14 المتواجدة في دوري الخليج العربي الإماراتي والفريقين المتاهلين عن التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى لموسم 2019-2020.

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ووُجهت القرعة لتجنب مواجهة بطل الدوري "الشارقة" مع بطل الكأس "شباب الأهلي"، فيما خضعت بقية الفرق الـ14 للقرعة والتي أسفرت عن مواجهة الشارقة مع حتا والوصل مع خورفكان وعجمان مع الظفرة واتحاد كلباء مع أول المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية.

وسيواجهة أول المجموعة الأولى في التصفيات فريق العين، فيما سيلعب بني ياس ضد الفجيرة، وفي أقوى المباريات سيلعب النصر مع شباب الأهلي في ديربي دبي، وأخيرًا الوحدة مع الجزيرة.

وستُلعب المباريات على ملاعب محايدة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وستُجرى قرعة جديدة بعد نهاية دور الـ16، وهكذا مع جميع مراحل البطولة.