إسماعيل مطر يعود لتدريبات الوحدة استعدادًا للفجيرة

دوري الخليج العربي على وشك الانطلاق، وسيلعب الوحدة في الجولة الأولى أمام الفجيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد فريق الوحدة لبدء مشواره في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ سيواجه الفجيرة يوم الجمعة القادم.

وشهدت تدريبات الوحدة عودة نجومه الدوليين محمد الشامسي ومحمد برغش وخليل إبراهيم، فيما كان الخبر الأهم هو عودة النجم إسماعيل مطر واستعداده للانتظام المران الجماعي.

عبد الله بن مساعد: وجود اللاعب السعودي في البريميرليج حلم وسيتحقق

وكان "سمعة" قد عاد لأبو ظبي يوم أمس بعد خضوعه لفحوصات طبية دورية في ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن مباراتي كأس الخليج العربي أمام الشارقة وبني ياس.

وينتظر الجهاز الطبي للوحدة التقرير الطبي الخاص بإسماعيل مطر للتعرف على مدى تعافيه من الإصابة وإن كان سيلحق بمواجهة الفجيرة أم لا.

ويعمل الجهاز الطبي حاليًا على تجهيز حمدان الكمالي للمباراة، إذ يخضع اللاعب لعلاج مكثف بأمل أن يكون قادرًا على خوض اللقاء الأول للعنابي في دوري الخليج العربي الإماراتي.