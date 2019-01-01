محمد الشحي: العنبري مختلف عن الجميع، لا يتبع أحدًا ويهتم بأدق التفاصيل

لاعب الشارقة يُشيد بمدربه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تغزل محمد الشحي جناح الشارقة بمدربه عبد العزيز العنبري، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية وأسلوب خاص به وحده.

المزيد من الفرق

وتحدث اللاعب صاحب الـ31 عامًا عن مدربه قائلًا لقناة أبو ظبي الرياضية "أتحدث بكل أمانة، كل المدربين الذين تدربت معهم كانوا يتبعون أسلوب أو مدرسة مدرب سابق أكبر منهم، لكن عبد العزيز العنبري لديه شخصية وأسلوب خاص به".

مواجهات نارية في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي

"الجميع يعلم حجم الضغوطات التي مر بها في الموسم الماضي لكنه لم يكن يُظهرها لأي أحد، شخص صبور وغيور على النادي، يبذل الكثير من الجهد، دومًا ما كنا نراه في النادي، سواء جئنا مبكرًا نراه وإن تأخرنا في المغادرة نراه أيضًا، يتواجد في النادي 3-4 ساعات، لديه عديد الأمور التي لا توجد لدى أي مدرب آخر".

"يهتم بأدق وأبسط التفاصيل، كان يُشرف بنفسه على العديد من الأمور الإدارية الخاصة باللاعبين ويعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم الخاصة والإدارية، هو مختلف عن كل المدربين سواء أجانب أم مواطنين".

يُذكر أن العبنري قاد الشارقة للتويج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي للموسم الماضي بعد غياب دام 19 عامًا.