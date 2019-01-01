مدرب النصر يُشكك في قدرة شامبيه مواجهة شباب الأهلي

مباراة كبيرة مساء اليوم في كأس الخليج العربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شكك كايو زاناردي المدير الفني للنصر الإماراتي في قدرة حارس مرماه "أحمد شامبيه" خوض المباراة ضد شباب الأهلي في كأس الخليج العربي مساء اليوم.

وتشهد الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي الإماراتي مباراة قمة مساء اليوم تجمع النصر مع شباب الأهلي في ديربي دبي الساخن.

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وفيما كان من المتوقع أن يلعب شامبيه اللقاء بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي على مستوى أحد أصابع يده، إلا أن المدرب البرازيلي لم يؤكد جاهزيته لخوض المباراة.

ويرى زاناردي أن مواجهة شباب الأهلي تأتي في إطار استعدادات النصر لدوري الخليج العربي الإماراتي، مضيفًا "على الرغم من الغيابات المهمة في الفريق، إلا أننا جاهزون لتقديم مستويات جيدة في حجم تطلعاتنا".

"نسعى إلى استغلال هذه المباريات للوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل خوض غمار مسابقة الدوري".

وكانت مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي الإماراتي قد افتتحت يوم أمس الجمعة بانتصار الظفرة على الوصل 1-0 وتعادل سلبي جمع الظفرة مع خورفكان، وأخيرًا فوز العين الساحق في قمة اليوم على الجزيرة 3-0.