الكشف عن الشعارات التي ستُزين حافلات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا

تم إطلاق مسابقة من قبل الاتحاد الآسيوي لمنح الجماهير فرصة التعبير عن حماسها والقيام بدور رئيسي في البطولة القارية الأهم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الشعارات التي تم التوصل إليها والتي ستُزين حافلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 والتي ستقام في الإمارات.

وتم إطلاق مسابقة من قبل الاتحاد الآسيوي لمنح الجماهير فرصة التعبير عن حماسها والقيام بدور رئيسي في البطولة القارية الأهم.

وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك في التصويت أكثر من 105,000 شخص. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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واستقطب التصويت من أجل اختيار شعار منتخب إيران العدد الأكبر من المشاركين، وذلك من خلال أكثر من 25,000 شخص، كان من ضمنهم أكثر من 11,000 شخص اختاروا الشعار الفائز (80 مليون مواطن، أمة واحدة، قلب واحد).

شعارات حافلات المنتخبات العربية خلال بطولة كأس آسيا المقبلة 🚌🏆



🇦🇪 "عصرنا هو الآن"

🇮🇶 "الأسود تسود دائمًا"

🇵🇸 "سننتصر.. نحن فلسطين"

🇧🇭 "لا تستصعب شيء أبدًا"

🇸🇦 "من الصحراء إلى عرش القارة"

🇯🇴 "اجعلوا الأردن فخور بكم" pic.twitter.com/fbiXOMpfRE — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وجاءت شعارات المنتخبات العربية كما يلي :

عصرنا هو الآن""منتخب الإمارات :

"الأسود تسود دائمًا"منتخب العراق :

"سننتصر.. نحن فلسطين"منتخب فلسطين :

"لا تستصعب شيء أبدًا"منتخب البحرين :

"من الصحراء إلى عرش القارة"منتخب السعودية :

"نحن بخير وديرة العز في خير" منتخب قطر :

منتخب اليمن : "لا تيأس أبداً"

منتخب سوريا "حلم واحد .. فريق واحد .. سوريا واحدة"

"اجعلوا الأردن فخور بكم"منتخب الأردن

منتخب لبنان "الأرز قادمون"