الإمارات تستعد لمواجهة ماليزيا بمعسكر خليجي

المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد الإماراتي إقامة معسكر للمنتخب الوطني في دولة خليجية استعدادًا لمواجهة ماليزيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشارت صحيفة البيان لأن منتخب الإمارات ورغم حرارة الطقس سيدخل معسكرًا خليجيًا في الـ24 من أغسطس القادم، ويدرس المدير الفني بيرت فان مارفيك حاليًا مكان إقامته، إذ تتم المفاضلة بين البحرين وعُمان.

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وسيتم حسم مكان إقامة المعسكر وطرف المباراة الودية المقرر لعبها خلاله في اجتماع بين عبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والهولندي مارفيك في الأسبوع القادم، إذ تمت مخاطبة عددًا من المنتخبات غير المتأهلة للتصفيات لاختيار أحدها.

ومن المقرر وفق البرنامج أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع يعود بعدها المنتخب للإمارات لمدة يومين ثم يُغادر إلى ماليزيا أول سبتمبمر للانخراط في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية والتكتيكية الأخيرة قبل المباراة المنتظرة في العاشر من نفس الشهر.

وسيُعلم المدرب الهولندي قائمة المعسكر الخليجي بناءً على مستوى اللاعبين ومردودهم خلال المعسكر الأخير وكذلك على ضوء زيارته لمعسكرات الأندية الإماراتية، وستتكون القائمة من 23-26 لاعبًا على أن تُختصر قبل السفر إلى ماليزيا.