الإمارات تستعد لمواجهة ماليزيا في البحرين

المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار الاتحاد الإماراتي البحرين لإقامة المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة ماليزيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبدأ معسكر البحرين في الـ24 من أغسطس الجاري، وسيستمر لمدة أسبوع يعود بعدها المنتخب للإمارات لمدة يومين ثم يُغادر إلى ماليزيا أول سبتمبر للانخراط في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المواجهة المنتظرة في العاشر من نفس الشهر.

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وسيُعلن المدرب الهولندي فان مارفيك قائمة لاعبي الإمارات لدخول المعسكر البحريني بعد عيد الأضحى مباشرة، على أن يكون الاختيار بناءً على مستوى اللاعبين في المعسكر الأخير للمنتخب ومستوياتهم خلال معسكرات أنديتهم الإعدادية للموسم الجديد.

ومن جانب آخر، تتجه النية لإقامة المباراة الثانية في التصفيات وستكون أمام أندونيسيا يوم 10 أكتوبر القادم على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، وستقام المباراة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الجماهير تنفيذًا للعقوبة الموقعة على منتخب الإمارات عقب أحداث كأس آسيا 2019.