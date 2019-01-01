الإفريقي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الشماخي

الأهلي يسعى لضم مهاجم جديد في يناير

كشف فريق الإفريقي التونسي، اليوم الإثنين، عن حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع ياسين الشماخي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الشماخي قد دخل حسابات الأهلي لتدعيم صفوف الهجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية بعد عدم كفاءة المهاجمين في الفترة الأخيرة.

الأهلي وضع الشماخي والنيجيري أليكي ضمن المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء خلال يناير المقبل، حيث لم يرضى فايلر بما يقدمه كلًا من مروان محسن ووليد أزارو.

وقال منوبي الطرودي الكاتب العام لنادي الإفريقي التونسي، لموقع "يلا كورة" المصري، أن لا توجد مفاوضات مع الأهلي بأي طريقة لضم الشماخي.

وأضاف: "سيتم الاتفاق مع اللاعب عقب إجازة بداية العام، لوضع الشروط من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة بعد موافقته المبدئية".

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة حيث لم يفقد أي نقطة حتى الأن بعد لعبه 8 مباريات.