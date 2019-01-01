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دوري أبطال أوروبا

الإعلان عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا

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Adidas
شركة "أديداس" الألمانية تعلن عن شكل الكرة التي سيلعب بها نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت شركة "أديداس" الألمانية المختصة في الملابس وأدوات الرياضة عن شكل الكرة التي سيتم خوض نهائي دوري أبطال أوروبا بها في الصيف القادم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الشركة وظهرت من خلاله الكرة التي سيتم خوض مباراة النهائي في ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد بها للمرة الأولى.

وكتبت الشركة في البيان: "الكرة الرسمية لنهائي مدريد 2019 تبرز النجوم المعروفة لدوري أبطال أوروبا، بخلفية حمراء على بقية الكرة".

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وأضاف: "الكرة تحتوي على أحدث تكنولوجيا للتأكد أن نجوم كرة القدم حول القارة سيقدمون أفضل ما لديهم في الدوري الأبطال".

ومن المقرر أن يبدأ الاستخدام الرسمي للكرة من خلال الأدوار الإقصائية التي تنطلق خلال شهر فبراير المقبل وتشهد عددًا من المباريات القوية.

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جدير بالذكر أن نهائي هذا العام سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد والذي افتتح في العام الماضي.

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