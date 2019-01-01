الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات الاتحاد السعودي - قائمة المسحل كاملة

القوائم النهائية سيتم الكشف عنها في 19 من يونيو الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشفت لجنة الانتخابات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن القوائم الأولية للمرشحين للانتخابات، بجانب القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لها التصويت.

اللجنة كانت قد فتحت باب الترشح في الخامس من مايو الماضي، قبل أن يتم إغلاقه في 23 من الشهر نفسه، ومن المنتظر أن تُعلن القوائم النهائية في 19 من الشهر الجاري.

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وأوضحت اللجنة أنه بعد الإطلاع على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، فإنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة سواء قائمة ياسر المسحل.

وتضم قائمة المسحل كل من: خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد بن مقرن، عبد الله كبوها، عبد العزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النصر، ونعيم البكر.

وطالبت لجنة الانتخابات كل منه لديه تظلم لاستبعاده أو طعن ضد أي من المترشحين أن يقدمه إلى لجنة الاستئناف الانتخابية مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي.