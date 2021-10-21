الإعلان عن حكم الكلاسيكو.. فأل خير لبرشلونة ويخشاه ريال مدريد!

الاتحاد الإسباني يعلن عن طاقم الحكام الذي سيدير قمة الجولة العاشرة بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ملعب "كامب نو" يوم الأحد 24 أكتوبر، في لقاء قد يحدد الكثير من ملامح الموسم الحالي بالنسبة إلى الفريقين.

وأعلن الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي عن تعيين الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لإدارة الكلاسكيو، ومعه جونزاليس جونزاليس على تقنية الفيديو.

ما هو تاريخ سانشيز مارتينيز مع الكلاسيكو؟

مباراة الأحد ستكون خامس كلاسيكو يدير سانشيز مارتينيز، 38 عامًا، في مسيرته التحكيمية، وهو مصدر تفاؤل كبير في برشلونة.

وفي المباريات الأربع السابقة حقق ريال مدريد الفوز مرة واحدة فقط، كانت في إياب نهائي كأس السوبر الإسباني في موسم 2017-2018.

المباريات الثلاث الأخرى حقق فيها برشلونة الفوز، الأولى كانت في ديسمبر 2017، وحقق "البلوجرانا" الفوز بثلاثية نظيفة، الثانية كانت في أكتوبر 2018، وفاز برشلونة بنتيجة 5-1 وكلاهما في الدوري الإسباني.

المباراة الأخيرة كانت في فبراير 2019، في نصف إياب نهائي كأس الملك، وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة.

ما هو سجل سانشيز مارتينيز مع برشلونة وريال مدريد؟

في الواقع، وبعيدًا عن مباريات الكلاسيكو، يعتبر سانشيز مارتينيز فأل خير كبير على برشلونة، حيث سبق له أن أدار 24 مباراة للنادي الكتالوني.

وشهدت تلك المباريات انتصار برشلونة في 19 منها، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

أما فيما يتعلق بريال مدريد، فقد أدار 23 مباراة للنادي الملكي، لكنه حقق 13 انتصارًا فقط، مقابل خمسة تعادلات ومثلها من الهزائم.

ما هو موقف ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ريال مدريد فقد خمس نقاط في آخر مباراتين لعبهما في الدوري الإسباني، بتعادل سلبي أمام فياريال، ثم خسارة أمام إسبانيول بنتيجة 2-1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، لكن "الملكي" يمتلك مباراة مؤجلة.

أما برشلونة، المتراجع بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، فقد خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد قبل فترة التوقف الدولي، لكنه نجح في الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-1 بعد العودة.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة، ويمتلك هو الآخر مباراة مؤجلة.

اقرأ أيضًا

​