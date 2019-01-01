الإعارة هي الحل - ما هي عروض برشلونة لضم نيمار؟

تعرف على خطط برشلونة المختلفة لضم نيمار

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قرر نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع نيمار دا سيلفا ولكن على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي لبرشلونة، سافر الأسبوع الماضي إلى باريس من أجل التفاوض على ضم نيمار.

وتضاربت الأرقام في الصحافة العالمية بشأن العرض المقدم من برشلونة إلى باريس سان جيرمان لأجل نيمار.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة عرض دفع مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء مقابل 150 مليون يورو، أي أنّ المجموع 170 مليون يورو.

أما صحيفة "سبورت" فلم تختلف كثيرًا سوى بجعل الإعارة موسم واحد فقط مع إلزامية الشراء مقابل 160 مليون يورو.

وفي إسبانيا أيضًا ومن كادينا سير وصلت قيمة الإعارة إلى 10 ملايين يورو فقط لمدة موسم واحد مع إلزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو ليصبح الإجمالي 180 مليون يورو.

في فرنسا الأمر مختلف والأرقام أعلى نسبيًا؛ ففي صحيفة "لو باريسيان" بلغت قيمة الإعارة لمدة موسم واحد 40 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 150 مليون يورو أي أنّ المجموع يصل إلى 190 مليون يورو، وفي تقارير أخرى للصحيفة ذاتها يصل المجموع إلى 200 مليون يورو.

وكان توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قد أكد إمكانية استمرار البرازيلي للموسم الحالي.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية الفرنسية أكدت أنّ نيمار لن يرحل عن سان جيرمان حال لم يصل العرض المناسب.