الإصابة قد تنهي موسم المقهوي وعسيري يظهر دون "عكاز"

مهند عسيري ينهي أول جزء من برنامجه الطبي والتأهيلي.

أنهى مهند عسيري مهاجم الأهلي، الجزء الأول من برنامجه الطبي والتأهيلي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، ليظهر في مقر النادي بدون "عكاز" لأول مرة، بناء على توصية من الطبيب المعالج.

وكان عسيري يعاني من آلام في الركبة، ليجري جراحة لتنظيفها وإعادة البناء، من أجل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عسيري سيواصل بقية برنامجه العلاجي، على أن تكون عودته إلى الملاعب خلال فترة من 4 إلى 5 أسابيع.

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وعلى جانب آخر، أظهرت الفحوصات التي أجراها حسين المقهوي لاعب الأهلي، تعرضه لإصابة في الرباط الخلفي للركبة، حيث سيخضع اللاعب إلى فحص آخر، للتأكد من الإصابة بعد احتلاف تشخيصها بين أكثر من طبيب.

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حسين المقهوي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم حال تدخل جراحي، وفي حال الاكتفاء ببرنامج تأهيلي سيغيب عن الملاعب قرابة الشهر، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

كما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد العويس، حارس الأهلي، حاجته للراحة لمدة أسبوعين بسبب الإصابة بكسر في أصبع اليد.