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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الإصابة تُغيب هامشيك عن المواجهة الأخيرة لنابولي في 2018

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Getty Images
هامشيك ينهي عام 2018 بعيدًا عن فريقه

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سيغيب قائد نابولي الإيطالي، السلوفاكي ماريك هامشيك، عن صفوف الفريق في المباراة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإيطالي.

ويلتقي نابولي مع بولونيا على أرضية ريناتو دالارا معقل بولونيا في الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول.

وتعرض هامشيك لإصابة عضلية أمس في مباراة إنتر، والتي شهدت سقوط نابولي في فخ الهزيمة بالدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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وخرج هامشيك في الدقيقة 23 ليعوضه المدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش، بعد تدخل مع بورخا فاليرو لاعب إنتر.

وأعلن نادي نابولي عبر بيان على موقعه الرسمي إصابه قائده وهدافه التاريخي، أنه يعاني من إجهاد عضلي من الدرجة الأولى في الفخذ الأيمن.

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متوسط الميدان البالغ 31 عاماً، شارك الموسم الحالي في 18 مباراة بجميع المسابقات مسجلاً هدفًا وحيدًا.

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