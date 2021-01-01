الإصابة تضرب مبابي قبل قمة دوري أبطال أوروبا وتهدد وجوده أمام مانشستر سيتي

نبأ تعيس للغاية..

تعرض كيليان مبابي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ميتز، والتي انتهت بفوز النادي العاصمي بثلاثية لهدف.

الدولي الفرنسي كان أحد نجوم المباراة بالنسبة للبي آس جي رغم الإصابة، حيث أحرز هدفين وكان مصدر الخطورة الأول قبل أن يتعرض لضربة في الفخد.

مبابي اضطر إلى الخروج وهو مصاب في الدقيقة 87 بسبب هذه الضربة، مما يهدد وجوده أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وعلّق ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على إصابة مبابي بعد المباراة بقوله "أصيب بضربة قوية في الفخد".

لكنه عاد مرة أخرى وطمأن جماهير بي آس جي، فقال "لا شيء خطير، إنه بخير وسيكون معنا يوم الأربعاء".

ويمثل مبابي أهمية خاصة للغاية لباريس، فهو سبب وصوله إلى نصف النهائي بإسهاماته الاستثنائية أمام برشلونة وبايرن ميونخ بالأدوار الماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي بدوره سوف يستعيد عددًا من لاعبيه قبل القمة أمام باريس، في مقدمتهم كيفن دي بروينه وسيرخيو أجويرو.