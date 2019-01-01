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كأس آسيا

الإصابة تحرم السعودية من جهود الشهراني أمام لبنان

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ياسر الشهراني لن يلحق بمواجهة المنتخب اللبناني بسبب الإصابة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

تأكد رسميًا غياب اللاعب ياسر الشهراني عن تشكيلة المنتخب السعودي، التي من المقرر لها مواجهة منتخب لبنان بسبب الإصابة.

منتخب الأخضر سيواجه المنتخب اللبناني يوم السبت بملعب آل مكتوم في إمارة دبي، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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وكان الشهراني قد تعرض للإصابة في الجولة الأولى، عندما فاز المنتخب السعودي على منتخب كوريا الشمالية برباعية مقابل لا شيء، وتم استبداله في الشوط الثاني من قبل المدرب الأرجنتيني أنتونيو بيتزي.

وكانت الإصابة التي تعرض لها الشهراني هي التواء في الكاحل، وحاول الجهاز الطبي للمنتخب السعودي مساعدة اللاعب للحاق بمواجهة لبنان، قبل أن يتأكد غيابه عن المواجهة العربية.

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها المنتخب السعودي بكأس الأمم الآسيوية، كانت عام 1996.

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