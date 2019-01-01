الإصابة تبعد نيجريدو عن لقاء النصر أمام بني ياس

المهاجم الإسباني لن يلحق بلقاء بني ياس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأكد غياب الإسباني ألفارو نيجريدو، مهاجم فريق نادي النصر، عن مواجهة فريقه أمام بني ياس، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

النصر سيواجه بني ياس مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن نيجريدو سيغيب عن مواجهة النصر أمام بني ياس، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الوصل.

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نيجريدو كان قد غاب عن مواجهتي النصر أمام الوحدة والإمارات، ولكن فريق تمكن من تحقيق الانتصار في المواجهتين وحصد النقاط كاملة.

ويستعيد النصر خدمات محمود خميس وجوان العمري خلال مباراة بني ياس، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

النصر رفع رصيده للنقطة 27 في المركز التاسع، في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي.