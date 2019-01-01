الإصابة المزمنة تُجبر ميكاريتشاردز على الاعتزال "مبكرًا"

بعمر 31 عامًا

أعلن مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق ميكا ريتشاردز، استسلامه أمام لعنة الإصابات المتكررة والمزمنة، باعتزال كرة القدم نهائيًا، بعمر 31 عامًا.

وكان يُنظر لميكا، على أنه مستقبل دفاع الأسود الثلاثة، خاصة بعد بدايته الصاروخية مع السيتيزينز، لكن مع الوقت، اختفى عن الأنظار، بداعي الإصابات المستمرة، التي تسببت في رحيله عن ملعب "الاتحاد" عام 2016، على أمل أن يُحيي مسيرته مع أستون فيلا، بعد إعارة مع فيرونتينا.

وقضى المواسم الأربعة الماضي مع الفيلانس، مكتفيًا 31 مشاركة، لكن منهم 28 في موسمه الأول، ليضطر في النهاية لاتخاذ قرار الاعتزال، بعد ضمان صعود أصحاب "الفيلا بارك" للبريميرليج مرة أخرى.

درب في 3 دوريات وقضى مواسم مع أكبر أندية أوروبا، وعندما اختار أكثر لاعب موهوب شاهده اختار 👇 pic.twitter.com/7EJKO6Y5Bq — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وقال في حوار مع موقع مانشستر سيتي الإلكتروني "أنا لاعب كرة القدم وبطبيعة الحال أريد مواصلة اللعب، لكن ركبتي ستنتفخ إلى حد سيجعلني لا أستطيع حتى القيام بالتدريبات بشكل صحيح، وكنت أرغب في تقديم المزيد لأستون فيلا على أرض الملعب، لكن لم يحدث ذلك".

وأضاف "لم تكن الطريقة الأفضل لإنهاء مسيرتي، لكنها كانت معركة غير متكافئة مع الإصابة منذ أن غادرت النادي، لذلك اضطررت لإنهاء مسيرتي، وسعيد للغاية بما وصلت إليه وحققته، بالفوز بالبريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضًا مثلت منتخب إنجلترا ومنتخب بريطانيا العظمى -أولمبياد لندن 2012-".