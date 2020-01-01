الإصابات تلاحق باريس قبل نصف نهائي الأبطال

شكوك كبيرة حول مشاركة فيراتي

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صعوبة مشاركة حارسه كيلور نافاس، بمواجهة الفريق القادمة بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

نافاس تعرض لإصابة قوية بمواجهة باريس أمس مع أتالانتا، وخرج في الشوط الثاني، من المباراة التي انتهت بعودة تاريخية للفريق الفرنسي وفوزه بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة.

باريس كشف في بيان رسمي له، مساء اليوم، الخميس، عن صعوبة ظهور نافاس في نصف النهائي، لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

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وأوضح النادي أن الحارس الكوستاريكي، خضع للفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي، بوجود إصابة في عضلات الفخذ، مما يعني إمكانية غيابه بصورة كبيرة الثلاثاء القادم.

وأما المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، فقد خضع هو الآخر لبعض الفحوصات، وهناك حالة من التفاؤل بخصوص مشاركته.

وعلى جانب آخر استمر ماركو فيراتي في التدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، وكذلك زميله لايفين كورزاوا، ومن المقرر تقييم حالة كل منهما يوم السبت المقبل.

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يذكر أن باريس سيلعب الدور نصف النهائي أمام نادي لايبزيج، بعد فوز الفريق الألماني على أتلتيكو مدريد 2/1 في دور الثمانية.