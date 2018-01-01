الإصابات تضرب يوفنتوس قبل ديربي تورينو

مباراة يونج بويز تسببت بعدة أضرار للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خرج يوفنتوس من لقاء يونج بويز مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا بعدة خسائر على صعيد اللاعبين بعد تعرض الثنائي جواو كانسيلو وخوان كوادراردو للإصابة.

وخسر يوفنتوس بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه السويسري ولكن حافظ على صدارة المجموعة الثامنة بعد سقوط ملاحقه مانشستر يونايتد أمام فالنسيا هو الآخر.

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وخرج كانسيلو من قائمة يوفنتوس للمواجهة رغم استدعائه، وكشفت "لاجازيتا" أن السبب هو إصابته بإجهاد عضلي وعلى إثره فضل أليجري عدم المجازفة به.

وعلى الجانب الآخر خرج كوادرادو بعد 23 دقيقة فقط من المبارة بسبب إصابة لركبته اليسرى، وسيخضع للفحوصات مساء الخميس لتقييم حالته.

ولم يكمل ميراليم بيانيتش المباراة كذلك وكشف مدربه ماسيمليانو أليجري أنه متوسط الميدان غادر الملعب بسبب شعوره بالإجهاد، لذا فضل إراحته قبل لقاء تورينو.

وسيغيب عن ديربي تورينو كذلك رودريجو بينتانكور بسبب الإيقاف، ولكن استعاد الفريق الألماني إيمري تشان بعدما عاد للمشاركة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي ويحل ضيفاً على تورينو السبت المقبل.