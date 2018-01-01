النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الإصابات تضرب يوفنتوس قبل ديربي تورينو

التعليقات()
Getty Images
مباراة يونج بويز تسببت بعدة أضرار للسيدة العجوز

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

خرج يوفنتوس من لقاء يونج بويز مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا بعدة خسائر على صعيد اللاعبين بعد تعرض الثنائي جواو كانسيلو وخوان كوادراردو للإصابة.

وخسر يوفنتوس بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه السويسري ولكن حافظ على صدارة المجموعة الثامنة بعد سقوط ملاحقه مانشستر يونايتد أمام فالنسيا هو الآخر.

دي فرانشيسكو: لم نعطي ردة الفعل المطلوبة

اختيارات المحررين

ميليك يدافع عن نفسه بعد تصدي أليسون

وخرج كانسيلو من قائمة يوفنتوس للمواجهة رغم استدعائه، وكشفت "لاجازيتا" أن السبب هو إصابته بإجهاد عضلي وعلى إثره فضل أليجري عدم المجازفة به.

وعلى الجانب الآخر خرج كوادرادو بعد 23 دقيقة فقط من المبارة بسبب إصابة لركبته اليسرى، وسيخضع للفحوصات مساء الخميس لتقييم حالته.

ولم يكمل ميراليم بيانيتش المباراة كذلك وكشف مدربه ماسيمليانو أليجري أنه متوسط الميدان غادر الملعب بسبب شعوره بالإجهاد، لذا فضل إراحته قبل لقاء تورينو.

وسيغيب عن ديربي تورينو كذلك رودريجو بينتانكور بسبب الإيقاف، ولكن استعاد الفريق الألماني إيمري تشان بعدما عاد للمشاركة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي ويحل ضيفاً على تورينو السبت المقبل.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق