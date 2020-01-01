الإصابات تضرب صفوف أهلي جدة قبل مواجهة استقلال دوشنيه

أهلي جدة يعاني من الإصابات

ضربت الإصابات صفوف أهلي جدة قبل مواجهة استقلال دوشنيه في ملحق دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية".

ويسعى الأهلي لتفادي المفاجآت أمام الفريق الطاجاكستاني في ملحق دوري أبطال آسيا، والتأهل من أجل المنافسة على اللقب.

وأبعدت الإصابة عبدالفتاح عسيري بعد أن خضع لفحوصات طبية، حيث يحتاج لفترة تأهيل طويلة للتعافي من الإصابة الذي تعرض لها.

ويغيب عسيري عن الأهلي ما يقرب من 10 أيام، حيث الإصابة جاءت في العضلة الخلفية له خلال الفترة الماضية حيث لم يستطع المشاركة في المران الجماعي.

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ويغيب عن الأهلي أيضًا كلًا من عمر السومة ومهند عسيري بسبب الإصابة، حيث يواجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي أزمة في مركز المهاجم.

ويفكر جروس في الدفع بواحد من الثنائي الجزائري يوسف البلايلي، وسلمان المؤشر للعب في مركز المهاجم الصريح خلال اللقاء.