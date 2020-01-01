الإصابات تضرب برشلونة .. كومان يضطر للخروج من الصندوق!

هل يفكر كومان خارج الصندوق بعد الإصابات؟

ضربت الإصابات برشلونة في مقتل، جيرارد بيكيه سيغيب لفترة بين 4 إلى 6 أشهر ومن قبله أنسو فاتي حتى فبراير أو مارس بجانب سيرجي روبيرتو لشهرين ورونالد أراخو وسيرجيو بوسكيتس وغيرهم.

إصابة فاتي تحديدًا وبيكيه هي الضرر الأكبر، فبرشلونة لا يمتلك جناحًا أيمن عداه ولا يوجد مدافع يلعب بقدمه اليمنى، ومع احتساب المصابين وعلى رأسهم صامويل أومتيتي فلا يوجد سوى لونجليه فقط.

المزيد من الفرق

رونالد كومان قرر ألا يضم ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج لقائمة مباراة دينامو كييف غدًا، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا وهو ما يشير إلى تغيير طريقة لعب الفريق، فهل تكون هذه بداية الخروج من الصندوق أم مجرد مباراة عبارة؟

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

صندوق كومان الصدئ

منذ أن جاء كومان إلى برشلونة وقرر الاعتماد على رسم 4-2-3-1 ولم يفكر في التخلي عن هذه الطريقة في أي انطلاقة للمباريات.

التشكيل المعتاد هو نيتو أو تير شتيجن بعد العودة من الإصابة، وفي الدفاع ألبا، لونجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو، وفي الوسط بوسكيتس ودي يونج، وفاتي على اليسار وجريزمان على اليمين وكوتينيو في العمق وميسي مهاجمًا.

بسبب إصابة كوتينيو قرر منح بيدري فرصة إما لشغل مركز الجناح أو صناعة اللعب، وقرر إجراء بعض التعديلات في مركز الأجنحة بمنح عثمان ديمبيلي فرصة أحيانًا وترينكاو أحيانًا أخرى، لكن دون تغييرات جذرية.

أحيانًا تتحول طريقة اللعب في الشوط الثاني إلى 4-2-4 حينما يكون البلوجرانا متأخرًا ولا تؤدي لأي تحسن لا في الأداء ولا النتيجة، وتارة تتغير إلى 3-4-3 ولكن بأكثر الطرق عشوائية.

في كل هذه الطرق استخدم كومان الأسماء ذاتها والتبديلات نفسها، ورفض منح كارليس آلينيا أو ريكي بوتش وحتى برايثوايت وديست وغيرهم فرصة كافية ولم يحصلوا على دقائق لعب تجعلهم يظهرون أي إمكانيات تذكر.

الإصابات قد تكون الحل

إصابة بيكيه سوف تجبر كومان على إعادة دي يونج إلى مركز قلب الدفاع بجوار لونجليه، مع تصعيد لاعب شاب – وهو أوسكار مينجويزا الموجود في قائمة الفريق ضد كييف – ليكون على دكة البدلاء.

وبغياب روبيرتو وبوسكيتس، فإنّ خط الوسط يحتاج إلى تنشيط ومنح بوتش وآلينيا فرصة للعب مجبرًا لا بالاختيار.

أمام كييف، قد يلعب برشلونة بتير شتيجن في الحراسة وألبا، لونجليه، مينجويزا، ديست في الدفاع، وبيانيتش وبوتش وآلينيا في الوسط، أو ربما بيانيتش وآلينيا وبيدري في الوسط، والهجوم لجريزمان وترينكاو وديمبيلي أو ربما يعطي كونراد فرصة للعب بديلًا لفاتي.

في كل الأحوال سوف يحصل آلينيا أو بوتش على فرصة للعب وربما الإثنين، وسوف يضطر للاعتماد على أسلوب 4-3-3 بدلًا من 4-2-3-1 مما قد يعطي الفريق تحولًا إيجابيًا وأكثر حدة على مرمى المنافس.

نجاح التجربة

مباراة كييف ستكون فرصة لنجاح خطة 4-3-3، ففي حال انتصر برشلونة وقدّم الأداء المنتظر منه، فقد يضطر كومان للاعتماد عليها في باقي المباريات مع إعادة ميسي إلى الهجوم ودي يونج في مركز قلب الدفاع، وربما يكون لجريزمان دورًا في مساندة ميسي على طريقة فيا فترة جوارديولا.

وفي هذه الحالة، فإنّ وجود بوتش وبيدري أو آلينيا ضروريًا في الوسط مع بيانيتش وذلك لخلق الحالة الهجومية المناسبة لبرشلونة.

بوتش لاعب جيد وجريء على المرمى وقادر على الاختراق من الوسط، وهكذا بيدري أيضًا لكن بوتش أكثر ثقة وخبرة من لاعب لاس بالماس السابق.

الأهم أنّ الثلاثي يمتلك القدرة على استعادة الكرة سريعًا، وبوجود ثنائي شاب بجوار بيانيتش صاحب الـ30 عامًا فإنّ الحيوية مضمونة في وسط الملعب.

فكرة جديدة قد يضطر كومان للخروج من الصندوق وتجربتها، وربما تنجح في المباريات المقبلة وتؤمن عودة برشلونة إلى المراكز المتقدمة في الدوري الإسباني!