الإسماعيلي يفوز على بتروجيت بهدف دون رد

الإسماعيلي يعود للانتصارات في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق نادي الإسماعيلي فوزًا هامًا في مشواره بالدوري المصري الممتاز، على حساب بتروجيت، بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 19.

وكان تعادل الدارويش في أخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز أمام الداخلية سلبيًا، حيث يعاني في الوقت الحالي من تأخر ترتيبه في الدوري المصري.

وأحرز بينسون شيلونجو، لاعب الإسماعيلي الهدف الوحيد في المباراة مبكرًا، في الدقيقة 7 ليفاجيء أصحاب الأرض في المباراة التي أقيمت على ملعب "السويس".

ونجح الإسماعيلي بخطف ثلاثة نقاط هامة، وصعد من المركز الـ17 إلى الـ14 بعد الفوز على بتروجيت ليبدأ مرحلة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 20 نقطة في المركز الـ14، بعد تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلهم والهزيمة في 6، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 15 نقطة في المركز الأخير.

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استبعاد نادي الإسماعيلي من منافسات دوري ابطال إفريقيا، بعد أحداث ستاد الإسماعيلية، في مباراة الإفريقي التونسي.