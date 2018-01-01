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دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي يفاوض حارس الإنتاج الحربي

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الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في در المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تتفاوض إدارة نادي الإسماعيلي، مع عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يحاولون التعاقد مع عامر عامر، بعد اقتراب رحيل عصام الحضري من الفريق.

عصام الحضري طلب من إدارة الإسماعيلي، الرحيل خلال الفترة المقبلة، وتم عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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واقترب النادي الإسماعيلي من ضم أحمد فتحي، لاعب وسط فريق النصر للتعدين، بعدما تم ترشيحه من قبل عطية صابر مدرب التعدين، ولاعب الدراويش السابق.

إدارة القلعة الصفراء تسعى لتدعيم صفوف الدراويش، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي تأهل إلى دور المجموعات، بعد تخطي فريق القطن الكاميروني، في دور الـ32 بدوري الأبطال.

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