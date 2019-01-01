الإسماعيلي يعلن تنازله عن حقوقه للإفراج عن جماهيره

لقاء الدراويش أمام الأفريقي التونسي شهد أعمل شغب كبيرة، وتم إلغائه في النهاية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة محمود عثمان، تنازله عن حقوقه المالية والأدبية في قضية إلقاء القبض على عدد من جماهير النادي، إثر أعمال الشغب، التي شهدتها مواجهة الدراويش أمام الأفريقي التونسي.

وكانت عدد من الجماهير قد تم إلقاء القبض عليهم بعدما قاموا بأعمال تخريبية واقتحام ملعب الإسماعيلية قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

مجلس الإسماعيلي أكد في بيان رسمي أن محمود عثمان سيتحمل تكاليف التلفيات التي وقعت بالاستاد من نفقته الشخصية، بجانب التنازل عن تهمة السباب الجماعي التي تم توجيهه لمسؤولي النادي خلال اللقاء.

ماذا ينتظر الإسماعيلي عقب إلغاء مباراته أمام الأفريقي؟

وجاء في البيان كذلك: "يتابع عثمان ومجلس الإدارة القضية عن كثب من أجل الافراج عن الجماهير المحتجزة وعودتهم لأهلم وذويهم فى أسرع وقت ، خاصة أن جماهير الإسماعيلى دائما ما تضرب مثلا فى التشجيع المثالى والروح الرياضية الا أن قرارات الحكم كانت احدى الأسباب الرئيسية لحدوث تلك الأزمات".

وأوضحت إدارة الدراويش أن نهاد حجاج؛ المستشار القانوني للنادي، حضر اليوم الثلاثاء، جلسة التحقيق للدفاع عن الجماهير بعدما قدّم كافة تنازلات الإسماعيلي عن حقوقه المالية والأدبية، سعيًا للإفراج عن الجماهير.

يذكر أن اللقاء كان قد أقيم ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 83، قرر الحكم الكاميروني أليوم نيانت، إلغاء المباراة، وقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الأفريقي بثنائية مقابل هدف وحيد.