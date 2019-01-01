الإسماعيلي يخطف أول فوز بالدوري المصري أمام الجونة بالنيران الصديقة

انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الإسماعيلي الفوز في أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، على حساب الجونة بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى.

واستطاع الإسماعيلي في تحقيق الفوز على الجونة بصعوبة وحافظ على الهدف الذي أحرزه في الشوط الأول، حيث فشل أصحاب الأرض في التعادل.

وتمكن الدراويش في هز شباك الجونة في الشوط الأول بالدقيقة 16 بعدما أرسل عبدالرحمن مجدي عرضية من ضربة حرة مباشرة ليسجلها محمد ناجي جدو بالخطأ في مرماه.

وحاول الجونة في إدراك التعادل ولكن اللاعبين لم يتمكنوا من الوصول لمرمى الإسماعيلي، حيث شكل الدراويش أيضًا ضغط على دفاعات أصحاب الأرض.

وانطلقت اليوم السبت منافسات الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2019 – 2020، بإقامة 3 مباريات حيث فاز المقاولون العرب على الجيش، ويلعب بيراميدز أمام إنبي بعد قليل.