رسميًا - لجنة الانضباط تخفف عقوبة سعفان الصغير

القرار جاء بعد احتجاج الإسماعيلي

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا تخفيف العقوبة الصدارة ضد سعفان الصغير؛ مدرب حراس مرمى الإسماعيلي.

اللجنة كانت قد أصدر عقوبة بمنع الصغير من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاثة أشهر، إثر ما بدر منه تجاه الحكم سعيد حمزة، الذي أدار مواجهة الدراويش أمام إنبي، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، بجانب تغريمه 50 ألف جنيه.

اللجنة قررت تقليص الإيقاف لمدة شهر واحد، بعد تقدم الإسماعيلي باحتجاج رسمي على العقوبة، حيث لم يرتكب المدرب الفعل الذي يستحق الإيقاف لثلاثة أشهر على حد قول مجلس الإدارة.

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وكان إبراهيم عثمان؛ رئيس الدراويش، قد طالب عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، بضرورة إرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية، معترضًا على عقوبة مدرب حراس المرمى، خلال جلسة جمعتهما مؤخرًا.

يذكر أن اعتراض سعفان على الحكم جاء لاحتسابه ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أدرك منها الفريق البترولي التعادل.

ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر ست آخرين.