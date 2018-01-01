المسابقات للإسماعيلي: لسنا مسؤولين عن أزمتكم ولا يهمنا متى يصل الفريق

الدراويش أعلنوا رسميًا الانسحاب من مواجهة المقاولون العرب متهمين اتحاد الكرة بالكيل بمكيالين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، على انسحاب الإسماعيلي من مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أن تأجيل المباراة غير مطروح بالمرة بعدما رفض الأمن، مطالبًا الدراويش بالتضحية.

وكان مسؤولو الدراويش قد أصدروا بيانًا رسميًا بالأمس، أعلنوا خلاله عدم خوض مواجهة ذئاب الجبل المقبلة، المحدد لها 27 من الشهر الجاري، لعدم تمكن الفريق من العودة من الكاميرون إلا قبل المباراة بـ24 ساعة. (طالع التفاصيل)

عامر قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "الإسماعيلي خاض مباراة بالأمس، فهل لا يكفيه خمسة أيام لخوض مباراة أخرى، ينادوننا بالاقتداء بأوروبا بلعب مباراة كل خمسة أيام، وعندما فعلنا خرجوا لنا بمشكلة حجوزات الطائرات، هل هذه مسؤوليتنا؟، هناك 100 خط طيران، يمكنهم الحجز على أي منها، لكن ليس مسؤوليتنا أن يحدد كل فريق عودته من الخارج حسب رؤيته، فوقتها متى سنلعب الدوري؟.

"الإسماعيلي لديه مؤجلات عديدة وسيخوض مباراة في الأول من يناير، والزمالك سيلعب اليوم بالكونفدرالية ويوم 28 بالدوري، والأهلي كان من المفترض أن يلعب 21 وسيلعب 26 مع الداخلية و30 مع إنبي، لكن الاتحاد الأفريقي أجل المباراة لمدة 48 ساعة لتقام بالأمس، لرفض الأمن إقامة مباراة في يوم 31 ديسمبر، اضطررنا لتأجيل مواجهة الأهلي وإنبي، أي لظروف استثنائية وليست كيلًا بمكيالين كما يقول الإسماعيلي".

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وأضاف: "مسؤولو الإسماعيلي يعلمون موعد مواجهتهم المقبلة في 27 من الشهر الجاري منذ فترة طويلة، وأزمة حجز الطيران ليس مشكلتنا، عليهم تغيير خط الطيران الذين سيأتون عليه، والبحث عن موعد أقرب، ليس لدي حل لهم، لأنه لديه مباراة مع الزمالك في الأول من يناير ثم في الخامس من الشهر نفسه مع الداخلية، فمتى سيواجه المقاولون، التي أجلناها له من قبل لظروف خاصة بالدراويش؟، سيلعب أحد أيام 11 أو 12 يناير بدوري الأبطال، ليس لدينا وقت، الإسماعيلي لم يخض أي مباراة بالدوري منذ 37 مباراة!.

"مع كل ذلك حاولت مع الأمن تأجيل لقاء المقاولون لمدة 24 ساعة، ليقام يوم 28 ديسمبر، لكن رفض، لأن الزمالك سيلعب في نفس اليوم".

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رئيس لجنة المسابقات تابع: "الأمر ليس تهديدًا، كل فريق يخرج ليهددنا ليلعب في الموعد الذي يراه مناسبًا له، نحن نتحدث بالمنطق وقمت بعرض الظروف، لا يهمني متى يصل، يهمني فقط متى خاض مباراة، أنا لا أرى أي حلول، ولا يمكنني تريحل المباريات للإسماعيلي، بسبب مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال".

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واختتم: "قبل بداية الدوري اجتمعت مع الـ18 ناديًا، وعرضت عليهم الظروف وضغط البطولات، فإذا أرادوا حاليًا إلغاء الدوري، فعليهم الاجتماع ورفع طلب جماعي، الأمر سهل، لا يمكنني أن أجل الشهر 40 يومًا، لا يريد أي نادي التضحية، في النهاية اللوائح واضحة، من ينسحب يعد خاسرًا وتوقع غرامة عليه، هذا ليس تهديدًا، إنما لوائح معمول بها".

الإسماعيلي كان قد واجه القطن الكاميرون أمس السبت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وتلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه تأهل لدور المجموعات بفوزه في الذهاب بثنائية نظيفة.