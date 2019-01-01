في الدوري المصري فقط - "لاصق" لحل أزمة طرد حارس وتعويضه بلاعب

مباراة مثيرة في ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي واقعة طريفة، لا تحدث إلا بالدوري المصري الممتاز.

المباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من الدوري، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف وحيد. (طالع تقرير المباراة)

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وقتما كان المصري متقدمًا 2-1، أشهر جهاد جريشة؛ حكم اللقاء، الكارت الأحمر في وجه محمد فوزي؛ حارس مرمى الدراويش، بعد حصوله على إنذار ثاني، لعرقلة لاعب الخصم داخل المنطقة، مع احتساب ضربة جزاء ضده.

وقرر الجهاز الفني للدراويش تعويض طرد فوزي، بالمدافع باهر المحمدي، والذي يرتدي قميص رقم 2.

الجهاز الإداري للإسماعيلي أحضر قميص حارس المرمى، الذي يحمل رقم 1، للمدافع، وتم تغيير الرقم إلى 2 عن طريق استخدام لاصق "سلوتيب"، لتعديل الأوضاع، في لقطة غريبة.

يذكر أن المصري يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد أربع نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز العاشر بثلاث نقاط.