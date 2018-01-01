حارس الإسماعيلي: غياب التوفيق سبب خروجنا من كأس زايد

محمد فوزي حارس الإسماعيلي يطلب من جماهير ناديه دعم الفريق خلال مباراة القطن الكاميروني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فوزي، حارس مرمى الإسماعيلي، على أن غياب التوفيق تسبب في عدم فوز فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي، ببطولة كأس زايد.

الإسماعيلي ودع كأس زايد، بعد الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

فوزي قال خلال تصريحات صحفية: "قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب، ولكن هذا هو حال كرة القدم، لابد من تأهل فريق واحد لدور الثمانية بكأس زايد".

أمير مرتضى 🗣️ : نحن في الزمالك الإدارة أو مشجعين، نتمنى جاهزية الكل للحصول على البطولات الصعبة التي بها منافسة pic.twitter.com/y7CWwxb16o — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

حارس الإسماعيلي تابع: "أطلب من جماهير الإسماعيلي، مساندة اللاعبين خلال مباراة القطن الكاميروني، لتحقيق نتيجة مطمئنة تتيح لنا الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.