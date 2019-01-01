فيديو - الإسماعيلي يسقط الجزيرة على أرضه ويصعد لدور الـ8

فخر أبو ظبي هُزم ذهابًا وإيابًا

خطف الإسماعيلي المصري فوزًا في اللحظات الأخيرة أمام الجزيرة الإماراتي بثنائية نظيفة، على ملعب محمد بن زايد، ضمن إياب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

الدراويش سنحت لهم فرصة التقدم مبكرًا في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، احتسبت إثر عرقلة عبد الرحمن مجدي، إلا أن محمود عبد العاطي دونجا سددها في نفس اتجاه سقوط الحارس عادل أبو بكر، الذي تألق وتصدى لها، محولًا إياه إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 28، ألغى حكم اللقاء هدفًا لفخر أبو ظبي، سجله سيريرو بعد متابعة لتصدى محمد مجدي؛ حارس مرمى برازيل العرب، إلا أن الحكم أشار بوجود تسلل.

هدف المباراة الأول جاء قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، حيث انطلق لاعبو الدراويش بهجمة مرتدة حتى وصلت الكرة إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ثم سلمها إلى همام طارق، ليسددها في الشباك مستغلًا تقدم حارس الجزيرة عن مرماه.

وأضاف برازيل العرب الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الدقائق المحتسبة بدل من الضائعة، بعدما سلم عبد الرحمن مجدي بينية رائعة إلى البديل حازم مرسي، سددها الأخير من فوق حارس فخر أبو ظبي، بشكل رائع.

بتسديدة فنية متقنة..

حازم مرسي يسجل الهدف الثاني لـ #الإسماعيلي في نهاية المباراة ويحسم الأمور#الجزيرة_الإسماعيلي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Is0wJHpJeh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2019

الفوز صعد بالدراويش إلى دور الـ8 من البطولة، بفوزه بنتيجة رباعية نظيفة، حيث كان منتصرًا في الذهاب بثنائية نظيفة أيضًا.

يذكر أن ممثل مصر الآخر في البطولة؛ الاتحاد السكندري نجح هو الآخر في الصعود لدور الـ8، بعدما تغلب على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.