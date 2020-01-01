بسبب تقنية الفيديو - الإسماعيلي يقاضي وزير الرياضة واتحاد الكرة ولجنة الحكام

الإجراءات التصعيدية من الدراويش بدأت

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رفع دعوى قضائية ضد أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، واللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، لإجبارهم على تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الجاري.

غضب الدراويش من الحكام تفجر في الأول من يناير الجاري، بعد مواجهة الفريق أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الغضب بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفريق البترولي قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أحرز منها إنبي هدف التعادل، لتتفجر ثورة غضب من مقاعد بدلاء الإسماعيلي.

وأصدر بعدها مجلس القلعة الصفراء بيانًا رسميًا، وصف به ما حدث بالظلم الذي فاق كل الحدود وأنه سيتخذ إجراءات تصعيدية. (طالع التفاصيل)

بداية الإجراءات التصعيدية كانت اليوم السبت، بالدعوى القضائية، حيث جاء نص البيان الرسمي الذي نشره نهاد حجاج؛ المستشار القانوني للإسماعيلي كالتالي:

ضد كل من:

1- وزير الشباب والرياضة.

2- رئيس المجلس القومي للرياضة.

3- رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.

4- رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم .

نطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدوري القسم الأول علي نفقة الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم.

- يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ليسمع المطعون ضدهم الحكم عليه:

أولًا: بقبول الطعن شكلًا

ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري. مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري. مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

رابعًا: مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن الدراويش يحتلون المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 11 مباراة، إذ فازوا في أربعة لقاءات، وتعادلوا في اثنتين وخسروا خمس مباريات أخرى.