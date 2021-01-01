فيديو | قصة إسلام طبيب بلجيكي بسبب محمد الشلهوب

أخلاق أسطورة الهلال كانت عامل الحسم

روى الصحفي حمد الصويلحي قصة دخول طبيب بلجيكي في الإسلام بسبب نجم الهلال المعتزل "محمد الشلهوب"، وذلك خلال اجتماع الرجلين معًا ومعهم الإعلامي عبد الرحمن المطيري على طعام الإفطار يوم أمس الإثنين.

الشلهوب الذي اعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة مذهلة مع الزعيم توجها بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وختمها بحصد لقب الدوري السعودي للموسم الماضي.

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مسيرة الشلهوب الرائعة لم تقتصر فقط على أدائه الرائع مع الهلال، بل امتدت لتشمل أخلاقه داخل وخارج الملعب ومعاملته لزملائه ومشجعيه وحتى منافسيه.

الصويلحي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو روى خلاله كيف تسبب الشلهوب بتعامله الراقي مع الناي في دخول طبيب بلجيكي للإسلام.

وتتلخص القصة في أن ذلك الطبيب البلجيكي أصيب بالدهشة وتساءل عن الدين الذي يُساوي بين الناس جميعًا حين رأى محمد الشلهوب صاحب الجماهيرية الكبيرة والرصيد المالي الكبير يُصلي بجانب عامل نظافة، وقد أدى ذلك لدخوله الإسلام.

سعدت اليوم باجتماع جميل على وجبة الافطار كان فيه هذا اللقاء للذهب #محمد_الشلهوب مع @abd_ml1

وقصة اسلام طبيب النادي بسبب تعامله ..

ياحظك بالاجر يابو حميد 💙 pic.twitter.com/7LA9pxv9xO — حمد الصويلحي (@H_swilhy) April 27, 2021

الشلهوب أوضح أنه لم يتحدث أبدًا مع هذا الطبيب أو يدعوه إلى الإسلام، بقوله خلال مقطع الفيديو "لم أوجه له أي نصيحة ولم أتحدث معه أبدًا، كنت سعيدًا بالطبع بما حدث، وهذا واجبنا كمؤثرين".

يُذكر أن الشلهوب كاد يعود من الاعتزال لمساعدة الهلال في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي عقب غياب العديد من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا، قبل أن يُقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الفريق من البطولة.