الإدريسي: اختيار المغرب على هولندا بسبب أبي

مهاجم ألكمار حسم قراره

فسر أسامه الإدريسي، جناح ألكمار، الأسباب وراء تفضيله تمثيل المنتخب المغربي على الهولندي على الصعيد الدولي.

وكان المهاجم المتألق في الدوري الهولندي قد أعلن عن قراره باختيار اللعب لأسود الأطلس في الأيام القليلة الماضية.

وقال الإدريسي للمراسلين: "قرار اختيار المغرب أتى بالعقل وليس القلب فقط، لا أحمل أي ضغينة ضد هولندا التي ترعرت بها".

وأضاف: "أنا لاعب كرة وعلي الاختيار، تناقشت مع والدي حول القرار الأفضل لمسيرتي، وهذا يرجع لقيم الإسلام التي تدعو لاتباع الوالد".

وينتظر أن يقع استدعاء الإدريسي لمباراتي المغرب الوديتين المقبلتين أمام كلاً من مالاوي والأرجنتين.

وسجل الإدريسي 13 هدفاً وصنع سبعة في 28 مباراة هذا الموسم حتى الآن مع ألكمار.