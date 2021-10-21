الإجهاد، الجودة، فجوة القائمة.. حجج مورينيو بعد فضيحة النرويج تظهر فورًا!

تصريحات الاستثنائي بعد الخسارة..

برر مدرب روما جوزيه مورينيو الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها فريقه من بودو/جليمت بستة أهداف لهدف في دوري المؤتمر الأوروبي بضعف قائمة النادي العاصمي ووجود فجوة بين اللاعبين الأساسيين والاحتياط.

وعلى الرغم من الموسم الجيد الذي يعيشه مورينيو مع روما، لكن السقوط بدأ بالخسارة على يد يوفنتوس الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، ثم الهزيمة الثقيلة جدًا من بودو/جليمت رغم فارق التاريخ والإمكانات.

لكن الاستثنائي جهز حججه فورًا للهزيمة مع إطلاق صافرة النهاية، وإن كان قد أعلن مسؤوليته عن هذا السقوط المدوي.

ماذا قال مورينيو بعد الخسارة بستة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي؟

حول الهزيمة، قال مورينيو "قررت أن ألعب بهذه التشكيلة، لذلك فإنني المسؤول عما حدث، لقد فعلت ذلك بحسن نية".

كما أضاف "أردت إعطاء الفرصة لأولئك الذين يعملون بجد، أردت أن أقوم بسياسة التدوير على أرضية ملعب صناعية وفي طقس بارد كهذا".

وواصل مورينيو "قررت إراحة العديد من اللاعبين وخسرنا اليوم أمام فريق أظهر جودة أكبر من التي نمتلكها، هذا هو الأمر بكل بساطة".

"إذا كان بإمكاني اللعب دائمًا بنفس التشكيلة فسأفعل، الوضع محفوف بالمخاطر لأن لدينا فجوة كبيرة بين مجموعتي اللاعبين."

واختتم في هذا الصدد بقوله "الشيء الإيجابي على الأقل من الآن فصاعدًا هو أنه لن يسألني أحد لماذا أستخدم نفس اللاعبين دائمًا".

ماذا قال مورينيو عن الفترة المقبلة مع روما؟

أما عن تأثير الهزيمة الثقيلة، فقال "كل هزيمة تلحق الضرر، لقد تحدثت إلى اللاعبين وكنت صادقًا معهم للغاية، لكن لا يمكنني أن أكون صادقًا معك".

وتابع "لم أتنكر أبدًا من حقيقة أن فريقنا الحالي لديه قيود، لدينا 13 لاعبًا يمثلون فريقًا والآخرون على مستوى مختلف تمامًا".

وأتم "فريقنا الأساسي يلعب بشكل جيد واستحق المزيد من النقاط هذا الموسم ولديه العقلية الصحيحة، سنلعب بهذه العقلية يوم الأحد".

كيف يسير موسم روما حتى الآن؟

على الصعيد المحلي، جمّع روما 15 نقطة جعلته في المركز الرابع، وخسر في 3 لقاءات أمام لاتسيو ويوفنتوس وهيلاس.

أما أوروبيًا فيتصدر روما مجموعته برصيد 6 نقاط، وبعد هزيمة اليوم بات النادي النرويجي يلاحقه باحتلال الوصافة بأربع نقاط.

يوم الأحد المقبل يضرب روما موعدًا قويًا مع نابولي متصدر ترتيب الكالتشيو والذي لم يُهزم بأي مباراة في السيري آ حتى الآن.

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