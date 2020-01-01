الإتفاق والتصر: مباشر لحظة بلحظة

الإتفاق 0 × 0 النصر

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بينما النصر يريد أن يواصل مطاردته للهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام زملاء عبد الرزاق حمدالله سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق مع بطل آسيا لأكثر من الموجود حاليًا.

الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، ويسعى لاستغلال هذه الاستفاقة في سبيل تحسين مركزه أكثر وأكثر.

وتأتي المباراة بعد أيام من الانتصار الهام الذي حققه العالمي على العدالة وتأهل به إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار سعيّ كتيبة روي فيتوريا إلى التتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم