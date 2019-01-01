الإتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة تعاطي أحد اللاعبين للكوكايين!

لم يتم الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي يلعب له..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقه في مزاعم تتعلق بتعاطي أحد اللاعبين الإنجليز لمخدر الكوكايين.

وكانت صحيفة "صن" قد نشرت تقارير تفيد بطرد لاعب إنجليزي لم تذكر اسمه من أحد الملاهي الليلة، إثر تعاطيه لهذا المخدر. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأوضحت الصحيفة أن هذا اللاعب الذي يلعب في البريميرليج قد استنشق هذا المخدر بعد مباراة خارج الديار خلال احتفالات الكريسماس.

من جانبه يملك الاتحاد سلطات مطلقة في هذا الأمر، تصل إلى حد الإيقاف بمجرد ثبوت التهمة.

وطالب أيضاً متحدث رسمي باسم الاتحاد، كل من يملك معلومة عن أي خرق لقوانين مكافحة المنشطات، أن يبلغها فوراً للجهة المختصة.