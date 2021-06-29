الإتحاد الإسباني يورط موهبة برشلونة في بطولتين والنادي يرد

برشلونة يقدم التماس من أجل لاعبه

أعلن المكسيكي، لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي عن قائمة فريقه المستدعاه إستعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في العاصمة اليابانية، طوكيو.

وشهدت القائمة إنضمام لاعب برشلونة، بيدري جونزاليس المشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو"2020.

موقف برشلونة من انضمام بيدري؟

وفقًا لما أوردته "Cadena SER" فإن برشلونة يعتزم التحدث مع الإتحاد الإسباني لإعادة النظر في قرار مشاركة بيدري في الأوليمبياد.

فالنادي الكاتالوني قلق في حالة إذا وصل منتخب إسبانيا الأوليمبي بعيدًا في البطولة ومن المقرر أن تنتهي البطولة في 8 أغسطس المقبل على بعد أسبوع واحد فقط من بدأ منافسات الليجا للموسم القادم.

بالإضافة إلى مشاركة اللاعب الحالية مع كتيبة لويس إنريكي في بطولة اليورو فاللاعب لم يحظى سوى بأسبوع راحة منذ انتهاء منافسات الموسم السابق.

موقف بيدري من الانضمام؟

عبر صاحب الـ18عامًا عن رغبته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، على الرغم من أنه يدرك أنه يعاني الكثير من الإرهاق.

سينتظر اللاعب قرار النادي الكاتالوني وسوف يحترم القرار المتفق عليه بين كل من ناديه والإاتحاد.

ما هي قائمة إسبانيا وأبرز الأسماء؟

جاء على رأس القائمة عدة أسماء بارزة مثل داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد والذي لعب في آخر موسمين مع ارسنال على سبيل الإعارة، والمدافع اريك جارسيا لاعب برشلونة القادم هذا الصيف من مانشستر سيتي وماركو اسينسو لاعب ريال مدريد.

وضمت قائمة إسبانيا كلا من:

حراس المرمى: ألفارو فرنانديز، أوناي سيمون، أليكس دومينجيز.

المدافعون: مينجيزا ، فاليجو ، إريك جارسيا ، باو توريس ، أوسكار جيل، ميراندا.



لاعبو خط الوسط: كوكوريلا، مونكايولا، زوبيميندي، سيبايوس، ميكيل ميرينو، كارلوس سولير، بيدري.



المهاجمون: براين جيل، ماركو أسينسيو، داني أولمو، أويارزابال، رافا مير وبوادو.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!!



👥 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020.



🌟 ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021

وتستعد إسبانيا لخوض أولى مبارايتها بقيادة لويس دي لا فوينتي في 22 يوليو ضد بطل إفريقيا منتخب مصر، وستواجه إسبانيا أستراليا في نفس المرحلة 25 يوليو وستنتهي دور المجموعات في 28 يوليو أمام الأرجنتين.

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