"الأيام المقبلة غير سارة" .. صدمة للاتحاد من جهة تحقيقات وثبوت إدانته

الليلة سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل

يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل عديد المفاجآت لنادي الاتحاد السعودي، في إحدى القضايا، لكنها لن تكون سارة، بحسب التقارير الصادرة.

قضية وحيدة ضد الاتحاد:

حاليًا أمام الجهات المحلية، لا توجد سوى قضية واحدة تخص النادي الجداوي، والخاصة بالمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي، والمقدمة من قبل نادي النصر.

العالمي فسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر 2021 من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل.

بعدها بفترة، أعلن العميد التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، ليمثل الفريق بدايةً من يناير الماضي.

لكن النصر حصل على تسجيلات، أكد أنها بين حمد الله والبلوي، إذ كان يحرضه الأخير على الرحيل عن العالمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

القضية لا تزال منظورة أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ولم يصدر بها أي قرار رسمي، في ظل محاولات الجهات المسؤولة التأكد من صحة التسجيلات.

"الأيام المقبلة غير سارة للاتحاديين"

طلال؛ أحد المهتمين بالكرة السعودية، أكد أن هناك تقرير جديد من جهة محايدة وصل لاتحاد الكرة أمس الأحد، مشددًا على أنه يدين النادي الجداوي.

ولم يكشف طلال عن تفاصيل التقرير، لكنه أكد أن الأيام المقبلة لن تكون سارة بالنسبة للاتحاديين.

الصحفي عناد الرشيد أكد إدعاءات طلال، مؤكدًا أن تفاصيل أكثر سيتم الكشف عنها اليوم الإثنين.

صحيح والليلة بتظهر تفاصيل اكثر بإذن الله .. — عناد الرّشيد (@E_A77) June 20, 2022

الاتحاد يتخبط:

العميد لا يمر حاليًا بفترة جيدة، فبعد أن انفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على مدار أشهر، خسرها قبل أيام، بخسارة ثماني نقاط في آخر ثلاث جولات.

الصدارة حاليًا يحتلها الهلال برصيد 61 نقطة، متساويًا في النقاط مع العميد، لكن الزعيم يتفوق في المواجهات المباشرة.

يحتاج النمور حاليًا لتعثر الهلال في أي من الجولتين المتبقيتين له أمام الفتح والفيصلي، بجانب حتمية فوزه في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن، كي يتوج باللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

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