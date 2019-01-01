بسبب الأوليمبياد - بودولسكي قد يعود من الاعتزال الدولي

هل نرى بودولسكي مرة أخرى بقميص المانشافت؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط لوكاس بودولسكي، لاعب فيسيل كوبي الياباني، للعودة إلى صفوف منتخب ألمانيا للمشاركة في أولميبياد طوكيو عام 2020.

اللاعب الذي حقق كأس العالم في البرازيل عام 2014 أعلن اعتزاله الدولي في مارس2017.

وقال صاحب الـ 34 عامًا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالطبع أتمنى التواجد في الأوليمبياد فهي حلم لكل رياضي وأعتقد أنني جاهز لخوض المباريات على هذا المستوى".

وتابع: "أعلم أنّ التشكيل يجب أن يكون مكونًا من اللاعبين مواليد يناير 1997 ولكن لا يزال هناك فرصة لضم 3 أخرين فوق السن. سوف أتحدث مع المدرب لأجد إن كان لدي الفرصة لأكون بين القائمة".

واختتم: "لديّ خبرة كبيرة كلاعب كما أنني أتواجد في اليابان منذ فترة وأعرف طبيعة المدينة وأعتقد أنني قد أقدم الإضافة للمنتخب الوطني".

ولعب بودولسكي مباراة اعتزاله الدولي ضد إنجلترا مسجلًا هدف فوز المانشافت.