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كأس آسيا

الأوزبكي رافشان إيرماتوف حكمًا للقاء السعودية واليابان بكأس آسيا

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رافشان أفضل حكم في آسيا 3 مرات، سيكون حكمًا لمواجهة السعودية واليابان

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكم مباراة السعودية واليابان، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا، المقامة حاليًا في الإمارات.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره الياباني مساء يوم الأثنين المقبل، في دور الـ16 بكأس أمم آسيا، التي ستنتهي في الأول من فبراير المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، سيقود مباراة السعودية واليابان، في دور ثمن نهائي كأس آسيا.

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رافشان حصل على لقب أفضل حكم في آسيا 3 مرات على التوالي، أعوام 2008 و 2009 و 2010، كما كان حكمًا لنهائي كأس العالم للأندية 2008 بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإل دي كيتو الإكوادوري.

صاحب الـ41 عامًا كان حكمًا لنهائي كأس أمم آسيا 2011، بين اليابان وأستراليا، والذي انتهى لصالح الساموراي بهدف دون رد في الوقت الإضافي.

المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة، سيواجه اليابان متصدر المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا.

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