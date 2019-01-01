الأوجاع تستمر - ريال مدريد يعلن إصابة خاميس رودريجيز

إصابة في ربلة الساق تضيف خاميس رودريجيز إلى أسينسيو وهازارد في قائمة مصابي ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ريال مدريد إصابة نجم وسط ميدانه الكولومبي خاميس رودريجيز في ربلة الساق، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى عن فترة غيابه عن الملاعب.

وكان خاميس قد بدأ يستعيد ثقة زيدان، وشارك أساسيًا لأول مرة في المباراة الأخيرة أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وخلال مباراة بلد الوليد، غادر خاميس الملعب بعد مرور 10 دقائق فقط من زمن شوط المباراة الثاني نظرًا لمعاناته من مشاكل بدنية لم تتضح حينها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

ولكن الآشعة التي أجريت عليه اليوم أكدت إصابته على مستوى ربلة الساق، حسب ما أفاد البيان الذي أصدره نادي ريال مدريد.

وأضاف البيان أنه سيتم مراقبة الوضع خلال الأيام المقبلة من أجل الوقوف على خطورة الإصابة وتحديد فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

خاميس وبيل يثبتان أحقيتهما بثقة زيدان

يذكر أن خاميس كان قد تعرض إلى تمزق في ربلة الساق موسم 2015 في موسمه الأول مع ريال مدريد، وغاب عن الملاعب حينها نحو 3 أشهر.