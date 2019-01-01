الأهلي يوضح سبب التأخير في تدعيم الفريق بعناصر قوية قبل يناير الماضي

عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء يشرح سبب التأخر في إبرام التعاقدات قبل الانتقالات الشتوية الماضية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سبب عدم تعاقد فريقه مع صفقات قوية في فترات الانتقالات الماضية، كما فعل في يناير.

وتعاقد الأهلي مع كلاً من، حسين الشحات ورمضان صبحي، وياسر إبراهيم ومحمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد، وحمدي فتحي.

📢- خالد مرتجي: المجلس الحالي تولى مهمة إدارة #الأهلي بداية عام 2018 وكانت قائمة فريق الكرة مكتملة سواء المحلية أو الإفريقية ومع الجهاز الفني الأسبق. pic.twitter.com/pUzrrH5Bpj — جول مصر (@goaleg) February 11, 2019

وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية: "المجلس الحالي، تولى المهمة في عام 2018، وحينها كانت قائمة الفريق مكتملة سواء المحلية أو الأفريقية".

وواصل: "كان من الصعب في ذلك الوقت التعديل عليها، وإدخال بعض العناصر الجديدة، ولكن عندما احتاج الفريق إلى التدعيم وجهاز فني جديد حدث ذلك بسرعة".

اقرأ أيضاً: الشناوي يؤكد جاهزيته للمشاركة أمام سيمبا

وتابع: "الجميع يعلم، أن المجلس الحالي كان يعمل بشكل مكثف من أجل تدعيم الفريق بالعناصر القوية التي تفيده".