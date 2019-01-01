الأهلي يوضح إصابة ناصر ماهر وبرنامج خاص للثلاثي

الشياطين الحمر يواصلون استعداداتهم لمواجهة بطل جنوب السودان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غاب ناصر ماهر؛ لاعب وسط الأهلي المصري، عن مران فريقه الصباحي اليوم الإثنين، إثر معاناته من الإصابة.

وأوضح الجهاز الفني للشياطين الحمر أن صاحب الـ22 عامًا اشتكى من آلام بسيطة في الحوض، يخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الجهاز الطبي للأهلي أكد أن حالة ناصر مطمئنة بعد خضوعه للفحوصات الطبية، للتعرف على حجم إصابته، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات خلال 72 ساعة من تنفيذه برنامج تأهيلي مُصغر.

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على جانب آخر، يجهز أليخاندرو؛ مخطط الأحمال بالفريق، برنامجًا بدنيًا خاصًا للثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف، قبل المشاركة في مران الفريق المسائي.

ويأتي البرنامج الخاص بعد عودتهم من راحة إضافية حصلوا عليها، عقب ختام الدوري، لإراحتهم من ضغط المباريات، خاصةً وأنهم عادوا قبل نهاية الدوري من مشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة أطلع بره الجنوب سودان في 11 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على الملعب نفسه أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.