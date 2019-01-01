البلايلي معتذرًا: مستواي سبب غضبي وجروس: أتفهم حماسك

اللاعب الجزائري معترضًا في عهد المحمدي وأيضًا مع جروس

توجه الجزائري يوسف البلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي، بالاعتذار إلى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، ومنصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، عما بدر منه خلال ديربي جدة أمام الاتحاد، مؤكدًا أن تصرفه جاء لعدم رضاه عن مستواه.

وكان الجزائري قد خرج بديلًا في الشوط الثاني من المباراة، التي أقيمت في 31 من الشهر الماضي، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليقوم بعدها بركل زجاجات المياه الموجودة على خط الملعب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعترض بها البلايلي عن استبداله، حيث فعلها من قبل كذلك خلال عهد المدرب السابق صالح المحمدي، واحتوى بن مشعل الأزمة آنذاك.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن البلايلي اعتذر لجروس وبن مشعل، موضحًا أن تصرفه لم يكن القصد به الاعتراض على القرار الفني، لكنه غضب لعدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به، بجانب أنه كان يرغب في الاستمرار لفترة الأطول بالملعب كونها مباراة ديربي والجميع يحب أن يترك بصمة بها.

من جانبه، تقبل المدرب السويسري اعتذار اللاعب، مؤكدًا تفهمه لحماسه ورغبته في اللعب باستمرار، خاصةً وأنه من العناصر المهمة بالفريق.

يذكر أن ديربي جدة كان قد انتهى بفوز الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متساويًا مع النصر، صاحب الوصافة.

أما العميد فيعاني بالمركز الـ13 برصيد تسع نقاط فقط، حيث تلقى ست هزائم خلال تسع جولات.