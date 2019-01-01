الانتقالات
الانتقالات

الأهلي يوافق على انتقال ميدو جابر للمقاصة

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goal egypt
صاحب الـ23 عامًا لم تكن تجربته ناجحة في القلعة الحمراء

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وافق الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على انتقال ميدو جابر؛ لاعب وسط الفريق، إلى مصر المقاصة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

اللاعب كان قد انضم لصفوف الشياطين الحمر في عام 2016 من المقاصة، وبعد عامين ونصف يعود مجددًا لفريقه السابق.

وجاء انتقال جابر للفريق الفيومي بالبيع النهائي مقابل حصول القلعة الحمراء على ستة ملايين جنيه.

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صاحب الـ26 عامًا لم يحصل على فرصة المشاركة بصورة منتظمة مع الشياطين الحمر خلال فترة تواجده بالأهلي، حيث خاض 44 مباراة، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع مثلهم.

أما على مستوى البطولات، فالأهلي توج خلال هذه الفترة بلقبي دوري محلي، ولقب وحيد كأس مصر.

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