الأهلي يلاقي كانو سبورت في دور الـ32 من دوري الأبطال

المارد الأحمر صعد إلى دور الـ32 بعد التغلب على اطلع بره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأهل كانو سبورت الغيني الإستوائي إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، ليواجه الأهلي المصري، للصراع على بطاقة دور الـ16.

الفريق الغيني حقق اليوم الأحد، التعادل الإيجابي أمام ميكيل كينيما الإثيوبي بهدف لكل منهما، في إياب دور الـ64.

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وكان كانو سبورت قد فاز في لقاء الذهاب أمام الفريق الإثيوبي بثلاثية مقابل هدفين، ليكفيه التعادل إيابًا للصعود بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين.

الأهلي تأهل هو الآخر إلى دور الـ32 بعدما انتصر على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور الـ32 بين كانو سبورت والشياطين الحمر في أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل، على أن يكون الإياب في مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر نفسه.