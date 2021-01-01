الأهلي يكشف عن طبيعة إصابة عمر السومة

السومة تعرض للإصابة في مباراة أبها

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن طبيعة إصابة السوري عمر السومة مهاجم الفريق، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أبها ضمن منافسات الدوري السعودي.

الأهلي حقق الفوز على أبها بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طبيعة إصابة عمر السومة، حيث جاء نص التغريدة كالآتي:

"أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة، عن تعره لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".

عمر السومة تألق في مباراة الأهلي أمام أبها، حيث استطاع أن يسجل هدفين خلال 3 دقائق، ليقود فريقه لتحقيق انتصارًا مهمًا، في ظل منافسته على صدارة الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع فريق الشباب، حيث يتصدر الترتيب الهلال برصيد 29 نقطة.