الأهلي يكشف سبب عدم الاجتماع بـ"فتحي" من أجل تجديد عقده

الأهلي يسعى لتجديد عقود الرباعي الكبير

أعلن النادي الأهلي عن تأجيل اجتماعها مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق من أجل تمديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يسعى النادي الأحمر للحفاظ على كبار الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان من المقرر عقد الأهلي اجتماعات مع الرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور من أجل تمديد تعاقدهم.

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ونجح الأهلي في الحصول على توقيع وليد سليمان على عقود جديدة للفريق للاستمرار مع النادي لمدة موسمين قادمين.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن أحمد فتحي اعتذر عن حضور الاجتماع مع لجنة التخطيط للكرة بسبب تواجده خارج القاهرة.

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واستأذن أحمد فتحي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بسبب تواجده خارج القاهرة رفقة أسرته، حيث طالب تأجيل موعد الاجتماع للأحد المقبل.

ويأتي اجتماعات لجنة التخطيط بالأهلي بقيادة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي خلال الفترة الماضية.