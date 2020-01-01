الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع أوباما وكودجو ومصطفى محمد

تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع للاعبي الزمالك.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف ناديه من التفاوض مع عدد من اللاعبين، سواء في صفوف الغريم التقليدي الزمالك، أو بفرق أخرى.

وتداولت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، بعض الأنباء حول رغبة الأهلي في التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، وأيضًا يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى محمد لاعبا الزمالك.

أمير توفيق قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كل ما يتردد حول التفاوض مع أوباما أو مصطفى محمد ليس صحيحًا بالمرة، وكل ما يتردد حول سفر مصطفى إلى فرنسا والعودة إلى الأهلي غير مقبول".

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مدير التعاقدات للأهلي تابع: "خلال الفترة الأخيرة وجدنا أن هناك حالة شحن زائد للجماهير بشكل غير جيد، للعديد من الأسباب، وخلال الفترة المقبلة علينا أن نكون قدر المسؤولية، وأن تكون الأمور أكثر هدوء".

وواصل: "لم نتحدث مع أوباما أو مصطفى محمد أو أشرف بنشرقي أو أحمد سيد زيزو أو فرجاني ساسي، ولم ولن نتحدث معهم، لأننا نحترم نادي الزمالك ومسؤوليه وجماهيره".

وعن اللاعبين المهتم بهم الأهلي قال أمير: "الأهلي لم يتفاوض مع الجونة بشأن التعاقد مع والتر بواليا، ولا توجد مفاوضات مع العين الإماراتي للتعاقد مع لابا كودجو".

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وأردف: "اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو مرشح للانضمام للأهلي، وتواصلنا مع صن داونز الجنوب إفريقي بالفعل، ولكن لم يحدث أي اتفاق حتى الآن".

وأوضح: "لم نتحدث مع العين الإماراتي بشأن صفقة تبادل، بانتقال حسين الشحات مقابل التعاقد مع لابا كودجو، كل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح".

واختتم أمير توفيق تصريحاته قائلًا: "بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي، تقدم بالعديد من الطلبات، نحاول تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهدفنا هو كأس السوبر الإفريقي، وأيضًا الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، ونسعى لبناء فريق لحصد كل البطولات".